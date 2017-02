Luchs - Der listige Jäger: Ein Luchs im Bärstädter Forst! Fritz Fuchs hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Jedoch: Genau hier planen Ordnungsamtmann Kluthe und der undurchsichtige Sonnenkötter einen Flughafen. Wie soll der listige Jäger das überleben? Fritz muss schnellstens beweisen, dass das scheue Tier existiert. Mit Fotoapparat zieht er los auf Luchs-Safari. Heimlich folgt ihm der fiese Sonnenkötter - mit Gewehr. Auch er hat es auf das Wildtier abgesehen. Fritz bekommt im Wald unerwartete Hilfe von "Mutti Kluthe", der Vorsitzenden des Bärstädter Naturschutzvereins. Sie kann nicht verstehen, wie sich "ihr Heinzi" zur Genehmigung eines Flughafens hat hinreißen lassen. Wild entschlossen folgt sie Fritz in den dunklen Tann. Vom Kiosk aus unterstützt Banu die Aktion und informiert die Bärstädter. Fritz findet erste Spuren, die Katze mit den Pinselohren bleibt ihm jedoch immer noch verborgen. Und dann ertönt ein Schuss. In der Folge "Luchs" werden einmalige dokumentarische Bilder von neugeborenen Luchs-Babys in freier Wildbahn gezeigt.