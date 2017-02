Denn zum Küssen sind sie da Heute | ZDF | 22:15 - 00:05 Uhr | Psychothriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der irre „Casanova“ hat in North Carolina acht Frauen entführt. Zwei wurden bereits tot aufgefunden. Polizeipsychologe Alex Cross (Freeman) sucht Spuren. Eine Hilfe ist Kate McTiernan (Ashley Judd) - sie entkam dem Killer. Original-Titel: Kiss the Girls Laufzeit: 110 Minuten Genre: Psychothriller, CDN, USA 1997 Regie: Gary Fleder FSK: 12 Schauspieler: Dr. Alex Cross Morgan Freeman Dr. Kate McTiernan Ashley Judd Det. Nick Ruskin Cary Elwes Det. Davey Sikes Alex McArthur Dr. William 'Will' Rudolph Tony Goldwyn FBI Agent Kyle Craig Jay O. Sanders Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets