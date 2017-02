Winnetou (Pierre Brice) und sein Blutsbruder Old Shatterhand (Lex Barker) versuchen Frieden zwischen Weißen und Indianern zu stiften. Doch die Forrester-Bande macht die Pläne zunichte, weil sie sich an den Ölvorkommen im Indianergebiet bereichern will. Zweiter Teil der "Winnetou"-Reihe mit großer Starbesetzung.