Die oftmals katastrophalen Arbeitsbedingungen in asiatischen Textilfabriken oder auf subtropischen Kaffeeplantagen sind hierzulande bekannt. Aber Sklaverei und Zwangsarbeit direkt vor unserer Haustür - gibt es die? "LexiTV" stellt in dieser Ausgabe Menschen vor, deren wirtschaftliche Ausbeutung an Sklaverei erinnert: Pflegekräfte privater Haushalte, Schlachtarbeiter, Frauen, die nach Deutschland verkauft und prostituiert werden. Wie funktioniert das System der Ausbeutung? Die Sendung begleitet Beamte der Bundespolizei Pirna auf der Suche nach Menschenschmugglern, blickt in die Geschichte der Sklaverei und lässt Experten zu Wort kommen. Rund 14.500 moderne Sklaven leben laut Schätzungen des "Global Slavery Index" aktuell in Deutschland.