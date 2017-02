"Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt." Wer kennt es nicht - das Steigerlied. Schon die jüngsten Ehrenfriedersdorfer Knirpse können mehr als nur eine Strophe davon singen. Und zu ganz wichtigen Requisiten in ihrer Kita "Neuer Bahnhof" gehören Helm und Arschleder. Denn die Kleinen besitzen ein eigenes Bergwerk! Mit Stollenmundloch und Seilfahrt, Hunt und Frosch. Ein paar Nummern größer lässt sich das im Besucherbergwerk Zinngrube Ehrenfriedersdorf in Augenschein nehmen. In 110 m Tiefe erwartet die Gäste ein Bergwerk im Originalzustand - mit funktionstüchtigen Maschinen, die natürlich auch vorgeführt werden. "Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner ist unterwegs in der Berg- und Greifensteinstadt, die im September den 5. Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und Knappentag ausrichtet. Doch nicht nur bergmännische Attraktionen hält die Stadt bereit: dort erfolgt das Glockenläuten noch in Handarbeit, hängt der Himmel voller Geigen und nur in Ehrenfriederdorf werden goldene (Oster-)Eier gelegt.