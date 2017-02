Bei Shary und Ralph geht heute richtig viel schief. Sie greifen tief die Pannenkiste - und verraten die Antworten auf folgende Fragen: Wie bringt man jemanden auf die Palme? Wer "auf die Palme" gebracht wird, ist zornig. Der Blutdruck steigt und man hat das Gefühl innerlich zu explodieren. Aber warum ausgerechnet auf die Palme - wo es doch auch andere hohe Bäume gibt? Wie kommt das Wiener Schnitzel zu seinem Namen? Schnitzel, mmh lecker! Schon in der Antike haben Menschen altes Brot zu feinen Krümeln gerieben. Dopch erst im 19. Jahrhundert wurden sie, in Kombination mit Mehl und Ei, zur Panade für ein besonderes Stück Fleisch. Warum hat jede Stadt ein goldenes Buch? Warum heißt das Hollandrad Hollandrad, wenn es in Holland Omarad heißt? Was steht auf den orangefarbenen Tafeln an vielen Lkws? - Was steht auf den orangefarbenen Tafeln an vielen Lkws?