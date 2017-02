Zum 19. Mal zeigt Das Erste die große Prunksitzung "Düsseldorf Helau" aus dem Congress Centrum / Stadthalle Düsseldorf. Sie steht wie alle karnevalistischen Aktivitäten der NRW-Landeshauptstadt in der Session 2016/2017 unter dem Motto "Uns kritt nix klein - Narrenfreiheit, die muss sein!" Das "Comitee Düsseldorfer Carneval e.V." mit seinem Präsidenten Michael Laumen präsentiert natürlich auch in diesem 192. Jahr des Düsseldorfer Karnevals eine hochkarätige und "narrensichere" Besetzung. Neben dem Sitzungsorchester ARDO und den Prinzengarden "Rot-Weiss" und "Blau-Weiss" treten zu Ehren des Prinzenpaares Christian III. und Venetia Alina in der Bütt auf: Jürgen Hilger-Höltgen als "Dat Fimmännche", Comedian Markus Krebs, "Ne Hausmann" (Jürgen Beckers), Knacki Deuser, Dave Davis u.v.a. Für musikalische Höhepunkte sorgen u.a. die Gruppen "Alt Schuss", "De Fetzer" und die "Swinging Funfares". Das Mottolied wird in dieser Session von Heinz Hülhoff gesungen. Die "Tanzgarde der Katholischen Jugend" und die "KG Regenbogen" sorgen mit ihren Showtänzen für einen besonderen optischen und musikalischen Genuss. Durch die Festsitzung führt wie in den vergangenen Jahren der Vizepräsident des "Comitee Düsseldorfer Carneval e.V." Stefan Kleinehr.