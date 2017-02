Sportschau - Bundesliga am Sonntag - 22. Spieltag Heute | WDR | 21:45 - 22:05 Uhr | Fußball Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt 22. Spieltag: Schalke - Hoffenheim, Ingolstadt - M’gladbach. Bisher eine torarme Veranstaltung: In drei Duellen zwischen dem FCI und der Borussia fielen nur drei Treffer. Dabei blieb das Auswärtsteam immer ohne Torerfolg. Im Hinspiel siegte Gladbach mit 2:0. - 22. Spieltag: FC Ingolstadt 04 - Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim Original-Titel: Sportschau - Bundesliga am Sonntag Laufzeit: 20 Minuten Genre: Fußball, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets