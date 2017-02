Ein Herz und eine Seele Heute | WDR | 18:20 - 19:10 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Das deutsche Volk taumelt, so meint Alfred, von einer Krise in die andere, doch die Regierung hat befohlen, dass Karneval gefeiert werden muss. Als pflichtbewusster Bürger geht er mit seiner Familie zu seinem Freund Koslowski, um sich dort den Rosenmontagszug anzusehen. Er trägt ein Kostüm, dass auf die anwesenden Frauen offenbar eine große Wirkung hat. Untertitel: Rosenmontagszug Laufzeit: 50 Minuten Genre: Comedyserie, D 1974 Regie: Joachim Preen Folge: 14 Schauspieler: Alfred Tetzlaff Prof. Heinz Schubert Rita Hildegard Krekel Else Elisabeth Wiedemann Michael Diether Krebs Weitere Empfehlungen