Krimiautorin Solveig Karlsdottir (Potente) reist von Reykjavik zu ihrer dementen Mutter (Hildegard Schmahl) in ihr Heimatdorf. Dort findet sie einen Jugendfreund tot im Hafenbecken. Alle glauben an einen Unfall - außer Solveig. Sie stellt auf eigene Faust Nachforschungen an.