Wenn 11.000 Teilnehmer in 73 Gruppen, in 78 Kapellen und auf über 500 Pferden durchs "Hätz vun d'r Welt" ziehen - wenn über eine Millionen Menschen am Straßenrand mitschunkeln und sich über 300 Tonnen Süßigkeiten freuen - dann ist Rosenmontag in Köln. Und der WDR ist wie immer von der ersten bis zur letzten Kamelle live dabei. Mit einer neue Stimme im Ersten: Thorsten Schorn. Das in Köln geborene "Karnevalskind", bekannt von 1 Live und aus dem WDR-Fernsehen, berichtet erstmals an der Seite von Karnevalsexpertin Monika Salchert vom Rosenmontagszug. "Den Zug bundesweit im Ersten zu kommentieren ist für mich als hätte ich Rosenmontag Besuch von Freunden aus Hamburg, Berlin und München und wir machen uns einen tollen Tag in der Kölner Südstadt", freut sich der Kommentator auf die neue Aufgabe. Jochen Hilgers und Marc Schlömer fangen die Strüssjer und liefern die Stimmung aus dem närrischen Volk. Der Rosenmontagszug aus Köln wird als Zusammenfassung mit allen Highlights zeitversetzt im Ersten ausgestrahlt. Im WDR-Fernsehen wird am Rosenmontag bereits ab 9 Uhr morgens berichtet. Yvonne Willicks und Guido Cantz informieren mit allem Wissenswerten rund um den Zug. Beide feiern auch mit mit Marita Köllner gleich ein doppeltes Jubiläum: "Et fussich Julche" steht seit 50 Jahren auf der Karnevalsbühne und moderiert seit 20 Jahren das Musikprogramm im WDR am Rosenmontag. Das Kinderdreigestirn in der Session bekommt derweil prominenten WDR-Besuch. Von wem wird noch nicht verraten. Wenn der Zug sich schließlich über den Chlodwigplatz, vorbei an den WDR-Kameras am Severinskirchplatz, über den Rudolfplatz, die Ringe und am Dom entlang schlängelt, darf einer natürlich auch 2017 nicht fehlen: Wicky Junggeburth. Die Karnevals-Legende wird den acht Kilometer langen Zug im bewährten Duett mit Guido Cantz kommentieren. Das Motto dieser Session: "Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck". Seien Sie auch "von den Socken" - Rosenmontag im WDR-Fernsehen!