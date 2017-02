Kameramann und Vogelliebhaber, das war die Kombination, nach der die Produzenten der Filmreihe suchten, und sie fanden solche Spezialisten: In Frankreich wurde Christian Moullec zum Vater einer Gänseschar, der sich seiner Verantwortung bewusst war, als er den Küken beim Schlüpfen Geburtshilfe leistete. Er wird ihre Familie sein, ebenso wie die kleinen Flaumbällchen jetzt zu seiner Familie gehören. Aber diese enge Bindung war Voraussetzung für den kühnen Plan, den Christian hatte: Er wollte den Gänsen auf den Vogelzugrouten mit einem Ultraleichtflugzeug folgen und sie bei ihren Anstrengungen aus nächster Nähe filmen. Auf allen Kontinenten rund um diese Welt fanden sich Menschen, die engste Beziehungen zu Vögeln hatten, zu Gänsen, Adlern oder Geiern. Und diese Menschen waren verrückt genug, an der "Fantastischen Reise der Vögel" mitzuarbeiten, mit Leib und Seele. Und genau das erlebt der Zuschauer im Making Of : Beziehungen voll Vertrauen zwischen Menschen und Vögeln, die es den Kameraleuten erlaubten, unsere Erde neu zu entdecken - auf den Schwingen der Vögel.