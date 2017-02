Jamals Eltern möchten mit ihm die Lindenstraße verlassen, um sich im Ruhrgebiet eine neue Existenz aufzubauen. Aber Jamal will bleiben, denn er hat sich in Lara verliebt. Als Hans seine tägliche Ration Hanf konsumiert, überrascht ihn ausgerechnet Helga. Und sie ist geschockt. Hans gerät in Erklärungsnot... Philipp trifft sich erneut undercover mit Hauke. Er gibt vor, Interesse an dessen rechtem Netzwerk zu haben. In Wahrheit will er herausfinden, wie viele Nazis bei "Tischlein-Klick-Dich" ihr Unwesen treiben. Aber Hauke durchschaut ihn und es wird sehr gefährlich für Philipp.