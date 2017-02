Die Faschingsbräuche auf der Insel Lastovo in Süddalmatien sind auf der ganzen Welt einzigartig. Sie sind für die Einwohner fast heilig und gehören zu ihren größten Schätzen. Deshalb bereiten sie sich auch mit enormer Ernsthaftigkeit und Leidenschaft bereits einen Monat vor dem Faschingsdienstag vor. Die Zeremonie selbst beginnt bereits am Faschingsmontag mit einem Umzug zu Klängen der dalmatinischen Lijerica, einer Art Leier, von der Ortsgrenze der Inselhauptstadt bis zu den nahegelegenen Olivenhängen. Dort basteln die Einwohner eine Faschingspuppe, die in diesem volkstümlichen Faschingstreiben die Hauptrolle spielt. Am Dienstag wandern dann den ganzen Tag maskierte Gruppen durchs Dorf, um Eier einzusammeln fürs Frühstück am Aschermittwoch. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Kostümierungen: Die sogenannten "hässlichen Maskierten" tragen alte Kleidung und lassen sich ihre Gesichter dunkel schminken - im Gegensatz zu den "hübschen Maskierten", die sich mit aufwändig gestalteter und farblich verspielter Kleidung schmücken dürfen. Der Brauch soll an ein Ereignis erinnern, das sich im Jahr 1483 zugetragen haben soll. Demnach wollten katalanische Piraten die Inseln erobern und plündern , doch Lastovo wurde - so die Legende - geschützt von Gott, der das Piratenschiff durch einen mächtigen Sturm zerstören ließ.