Weihnachten in Hamburg liegt hinter den Hansens. Silvester will Philip nun mit seinen Mädels auf einer einsamen Berghütte feiern, um einfach mal den Kopf freizukriegen. Denn seine Frau Annette hat beschlossen, immer noch im Norden zu bleiben, und um daraus eine Krise zu lesen, braucht man kein Bleigießen! Nelly ist froh, dass ihre beste Freundin Jessie mit ihrer Mutter Isa mitfeiern will: Das Jahr und das Wiedersehen mit ihrem neuentdeckten Vater waren ganz schön aufregend. Doch das stille Beisammensein wird durch das Auftauchen einer seltenen Großkatze gestört: Ein Luchs streift durch den Hochschwarzwald und ein skrupelloser Wilderer will ihm an den Pelz ...