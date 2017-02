Reiseleiter Bernd kämpft in den Katakomben von Odessa mit der Orientierung, die Kollegen an Bord aber mit einer Überschwemmung. Auch Kapitän Hansen und seiner Frau Waldtraud fehlen die Worte in der "Wiener Torte" so wird die legendäre Oper in der ukrainischen Hafenstadt Odessa auch genannt.