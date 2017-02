Gunter und Britta finden keine Erklärung, wie die falschen Werte in seine Patientenakte gelangt sein könnten. Als Mielitzer im Streit auf Gunters Gesundheitszustand anspielt, kommt Gunter zu dem Schluss, dass Mielitzer hinter den manipulierten Daten stecken muss. Die Situation zwischen den beiden eskaliert, Gunter stürzt. Als Mielitzer in seiner Panik den ohnmächtigen Gunter für tot hält, fasst er einen fatalen Entschluss - Mathis hat an der Erkenntnis, dass Sydney Mielitzer heiraten wird, schwer zu knabbern. Insgeheim stellt er seine Entscheidung für Eliane infrage und tastet vorsichtig bei Sydney vor, ob sie auch Zweifel hegt. Sydney hält sich bedeckt, trotzdem lassen Mathis die Gedanken an Sydney nicht los, was Eliane beunruhigt registriert. Doch ihre Fragen an Mathis bleiben zunächst unbeantwortet - Sandra fühlt sich zwischen allen Stühlen. Sowohl Thomas als auch Ben verhalten sich ihr gegenüber merkwürdig und sie versteht nicht, warum. Carla scheut keine Mühen, um Torben trickreich zu beweisen, dass Eingemachtes auch nach vielen Jahren noch lecker ist. Mit Erfolg.