Das Studium liegt hinter ihnen und große Projekte stehen vor ihnen: Linda Krummenauer, Sophia Kimmig, Lars Kröger und Andreas Ofenbauer, vier junge Wissenschaftler aus Berlin und Brandenburg. Mit zeitlich begrenzten Verträgen, aber unbegrenztem Engagement forschen sie an den Wissenschaftsinstitutionen der Region. Geografin Linda Krummenauer untersucht die Auswirkungen extrem hoher Temperaturen in Städten auf den menschlichen Organismus. Selbst ins Schwitzen kommt die 30-Jährige, wenn sie privat Bälle über das Beachvolleyballfeld schlägt. Er kennt den Streckenplan der S - und U- Bahnen von Berlin in- und auswendig: Lars Kröger. Da verwundert es nicht, dass er Verkehrsplanung studierte. Jetzt forscht der 28-Jährige zum Thema "Autonomes Fahren". Wildtierbiologin Sophia Kimmig arbeitet weiter am Projekt "Füchse in der Stadt". Sie muss sich für ihre wissenschaftliche Arbeit neue "Teilnehmer" suchen, da vier ihrer, mit einem Peilsender ausgestatteten Füchse gestorben sind. Auch im Ausland gilt ihr Interesse den Wildtieren. Und so unternahm sie im Sommer eine Forschungsreise nach Afrika zu den Geparden. Andreas Ofenbauer ist mit Hilfe amerikanischer Kollegen in seiner Genforschung weitergekommen. Wie menschliche Muskelzellen entstehen, sollen seine Arbeiten an einem Wurm verraten. Die eigenen Muskeln kann der Biologe privat gut gebrauchen, wenn er zusammen mit seinem Freund eine ehemalige Kapelle zu seinem neuen Heim in Berlin ausbaut.