Die Tom & Jerry Show Heute | Super RTL | 17:35 - 18:10 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt 1. Geschichte: Tom ist es gelungen, Spike auszutricksen, woraufhin dieser in die Hundeschule geschickt wird. Jerry muss in dieser Zeit ohne seinen Beschützer zurechtkommen. Doch als Spike wieder nach Hause kommt, ist dieser zum Vorzeigehund mutiert und lässt sich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Während Jerry dies zu seinem Vorteil nutzt, versucht Tom alles Erdenkliche, um Spike wieder auf die Palme zu bringen. 2. Geschichte: Tom wird von zwei Hexenschwestern ausdrücklich verboten, sie zu wecken. Diese Gelegenheit lässt sich Jerry natürlich nicht entgehen und stiftet ordentlich Unruhe im Haus. Der Kater möchte sich wehren und benutzt den Zauberstab der Hexen - doch leider erweckt er damit versehentlich die Möbel zum Leben! Nun muss er sich schnell etwas einfallen lassen. 3. Geschichte: Die Hexen haben einen neuen Spiegel, der die Zukunft voraussagen kann. Tom kann nicht widerstehen, und schaut in ihn hinein. Doch der Zauberspiegel prophezeit Tom Fürchterliches: Jerry wird in den Besitz des Zauberbuches gelangen und ihn verhexen! Doch während Tom versucht, seinem Schicksal zu entgehen, wird alles nur noch viel schlimmer... Original-Titel: The Tom and Jerry Show Untertitel: (1+20) Eine Lektion für Spike / Tom und die Hexen / Spieglein an der Wand Laufzeit: 35 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014 FSK: 6