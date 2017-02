Auf der Suche nach Katjas Mutter begibt sich Sandra zum ersten Mal nach Indien. Dort kommt Katja vor 36 Jahren auf die Welt. Mit einem Jahr wird sie nach Deutschland adoptiert. Im Fernsehen entdeckt ihre neue Familie in einer Dokumentation über Adoptionen plötzlich ihre kleine Katja auf dem Arm der leiblichen Mutter. Dieser aufgenommene Ausschnitt und die Unterlagen sind alles, was Katja über ihre Wurzeln weiß: Mama Fatima war blutjung und unverheiratet, als sie ihr Kind zur Welt brachte. In Indien eine Katastrophe für eine Frau. Fatima sieht sich gezwungen, ihre kleine Tochter, die sie Maria nennt, zur Adoption freizugeben. Katja hat das große Glück, bei ihrer neuen Familie behütet und liebevoll aufzuwachsen. Sie ist voller Dankbarkeit und Liebe und verspürt dennoch schon seit ihrer Kindheit den riesigen Wunsch, ihre Wurzeln zu finden und ihre leibliche Mutter kennenzulernen. Trotz spärlicher Informationen möchte Sandra Eckardt sich dieser schweren Herausforderung stellen und Katja ihren großen Traum erfüllen. Doch in dem noch immer von Männern dominierten Land ist die Suche nach einer verschwundenen Frau eine heikle Aufgabe. Die Journalistin erhält Hilfe von dem einheimischen Kollegen Errol, aber trotz vereinter Kräfte und einer mühsamen Parallelsuche in zwei verschiedenen indischen Bundesstaaten scheinen sie keinen Schritt weiter zu kommen. Wird es Sandra gelingen, Katjas Mama Fatima in einem der bevölkerungsreichsten Länder der Welt zu finden?