Angelo und Kira Kelly und die Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William: 2017 wird das Jahr des Angelo Kelly werden. Ohne Frage. Nach mehr als einem Jahrzehnt steht der jüngste Spross der legendären Kelly-Family wieder mit seinen Geschwistern auf einer Bühne. Die Dortmunder Westfalenhalle ist seit Monaten ausverkauft. Und am 17. März erscheint ein neues Album. Goodbye Deutschland erzählt die ungewöhnliche (Auswanderungs)geschichte Angelo Kellys - vom Ende der Kelly-Family, einer Zeit ohne Geld und Ziel, dem Aufbruch ins Ungewisse, der Reise quer durch Europa mit Frau und Kindern, die Suche nach perfekten Platz zum Leben bis zur Rückkehr auf die Bühne. 3 Jahre reiste der ehemalige Superstar mit seiner Großfamilie im Wohnmobil durch Europa - ohne feste Route. Mit der Kelly-Family hatte der heute 34-Jährige in den 90ern Megaerfolge gefeiert. Und trotzdem musste er nach dem Ende wieder von vorne anfangen. Die Millionen sind weg. Und der Neustart lässt kaum Zeit für Familie und Kinder. Denn Angelo reist die Hälfte des Jahres als Solomusiker quer durch die Republik. Er begibt sich in das größte Abenteuer seines Lebens - will sein Geld wie seine Vorfahren verdienen: auf der Straße. Eine Auswanderung unter extremen Bedingungen. Denn manchmal hatte der einstige Millionär gerade mal noch 50 Euro in der Tasche, um sich und seine Kinder zu ernähren. Mittlerweile leben die Kellys in Irland. In einem Haus mitten im Nirgendwo. Wie es sie dorthin verschlagen hat - das erzählen sie bei Goodbye Deutschland. Angelo Kelly und seine Frau Kira haben sich vor 15 Jahren kennengelernt - da waren sie noch Kinder. Heute haben sie selber welche - 5 im Alter von 1 bis 14 Jahre. Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William. Unterreichtet werden sie übrigens Zuhause von Mutter Kira. Die Kellys - ein definitiv ungewöhnliche Auswandererfamilie. - Und auch Zara Kosanke hätte gern den Rat des erfolgreichen Multimillionärs