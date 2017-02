Postman Heute | Kabel eins | 20:15 - 23:55 Uhr | SciFi-Actionfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Die USA werden 2013 in einem Krieg durch Nuklearwaffen vollkommen zerstört. Die wenigen Überlebenden organisieren sich in isolierten Enklaven. Für den Despoten Bethlehem und seine Leute ist es so ein Leichtes, die Bevölkerung zu terrorisieren. Bis in einer der Kommunen ein Postbote auftaucht... Original-Titel: The Postman Laufzeit: 220 Minuten Genre: SciFi-Actionfilm, USA 1997 Regie: Kevin Costner FSK: 12 Schauspieler: The Postman Kevin Costner General Bethlehem Will Patton Ford Lincoln Mercury Larenz Tate Abby Olivia Williams Idaho James Russo Sheriff Briscoe Daniel von Bargen