Fry unternimmt eine Zeitreise in die Vergangenheit, weil er seinen Opa Enus schützen will, der 1947 in den Krieg ziehen soll. Leider verstecken sich die beiden ausgerechnet auf einem Testgelände für Atombomben. Enus stirbt bei einer Explosion. Fry kümmert sich um seine trauernde Oma. Bei der Gelegenheit wird ihm etwas sehr Wichtiger klar...