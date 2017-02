Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:20 Uhr | Fantasyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Arya Stark setzt ihre Ausbildung bei den gesichtslosen Männern fort, doch noch ist sie nicht bereit, ihre Identität völlig aufzugeben. Tyrion Lannister und Jorah Mormont geraten auf dem Weg nach Meereen in einen Hinterhalt. Loras Tyrell muss sich wegen seiner Sünden einer Befragung stellen, die auch seine Schwester Königin Margaery in Gefahr bringt. Winterfell bereitet sich derweil auf die Hochzeit von Sansa Stark und Ramsay Bolton vor. (SV1) Original-Titel: Game of Thrones Untertitel: Ungebeugt, Ungezähmt, Ungebrochen Laufzeit: 65 Minuten Genre: Fantasyserie, USA 2015 Regie: Jeremy Podeswa Folge: 6 FSK: 12 Schauspieler: Tyrion Lennister Peter Dinklage Daenerys Targaryen Emilia Clarke Königin Cersei Baratheon Lena Headey Jaime Lennister Nikolaj Coster-Waldau Jon Snow Kit Harington Petyr 'Littlefinger' Baelish Aidan Gillen Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets