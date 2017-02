Curling gilt als die neue Winter-Trendsportart. Auch in Deutschland erfreut sich der Teamsport großer Beliebtheit. Bei RTL II wagen sich nun die Promis aufs Eis, denn am 26. Februar findet "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" statt. Promis wie die Jungs vom "Trödeltrupp" oder die Crew von "Köln 50667" lassen den Curling-Stein flitzen und spielen in der großen Live-Show um die Curling-Krone. Sechs Teams, bestehend aus jeweils drei Promis, treten gegeneinander an. Die beiden besten Teams treffen dann im großen Finale aufeinander. Wer erweist sich als Curling-Ass? Und welches prominente Team nimmt am Ende des Turniers den begehrten Pokal mit nach Hause? Präsentiert wird die Show von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella. "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" wird von der BRAINPOOL TV GmbH produziert. Tickets für "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" gibt es ab sofort an allen bekannten VVK-Stellen, bei eventim.de und unter der Ticket-Hotline 01806-570070.