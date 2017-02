Der lange Abschied: Diesel- und Benzinmotoren dominieren die Strassen der Welt - trotz ihrer starken Emissionen. Von ihnen loszukommen, stellt die Menschen der Industrieländer vor eine gigantische Herausforderung. Kurzfristig sind nämlich keine Alternativen in Sicht. Wie konnte es so weit kommen? Welche Schritte wären nun richtig? "Einstein" hat bei Umweltorganisationen, Behörden und Wirtschaftsverbänden nachgefragt. Es könnte ein langer Abschied werden. Die Probleme der Elektromobilität: Auf der Elektromobilität ruhen die Hoffnungen für eine klimaschonende Zukunft. Bis sie aber im großen Stil Realität ist, ist noch ein weiter Weg zu absolvieren. Der Umbruch hat zwar begonnen, doch wichtige Fragen sind noch nicht geklärt. "Einstein" zeigt, welche Probleme zu lösen sind, bevor die Menschen so richtig elektrisch "Gas geben" können. Power-to-Gas: Aus Kohlendioxid und Wasserstoff entsteht synthetisches Methan - mithilfe von Strom: Mit der Power-to-Gas-Technologie will das Paul-Scherrer-Institut mehrere große Probleme der Menschheit auf einmal lösen - Klimawandel, Energiespeicherung und Luftverschmutzung - und gleichzeitig die Basis für eine nachhaltige Mobilität schaffen. "Einstein" ist dabei, wenn die erste Power-to-Gas-Grossanlage den Testbetrieb aufnimmt. Fahren mit Gas: Beim Autofahren ist Erdgas eine echte Alternative zu Benzin, Diesel oder Strom. Doch die Gasmobilität führt im Moment ein Schattendasein. Kaum ein Autofahrer weiss, dass es diesen umweltschonenden Treibstoff überhaupt gibt. "Einstein" macht den Test - und zeigt, was es bedeutet, mit Gas zu fahren. - Die Probleme der Elektromobilität