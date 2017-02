Noahs Insel Heute | ORF 1 | 06:35 - 07:00 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Mehr Termine Inhalt Pommes-Frites, das eingebildete Pudelmädchen aus Paris, findet das Tierparadies auf Noahs Insel äußerst langweilig und schikaniert die Mitbewohner mit ihren Starallüren. Erst will sie Kaviar, dann will sie Gedichte und schließlich auch noch eine Schönheitsbehandlung. Einen Pudel trimmen und rasieren, Kinderleicht, denkt Gorilla Dr. Rocco. Doch die Edelhündin ist entsetzt über das Ergebnis und beschließt, die Insel sofort zu verlassen. Untertitel: Sascha in Seenot Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, F, GB 1997 Regie: Frederic Trouillot, Steve Walker Folge: 8 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets