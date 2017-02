Shir Khan ist wieder einmal hinter Mogli her. Als der im Treibsand stecken bleibt, lässt Shir Khan ihn dort allein zurück. Wenn er ihn nicht fressen kann, dann soll Mogli doch versinken. Doch Mogli hat Glück, er wird gerettet. Bei einem weiteren Duell zwischen Shir Khan und Mogli ist der Junge in der besseren Position und kann entscheiden, ob er Shir Khan rettet oder ihn im Stich lässt so wie der Tiger ihn im Stich gelassen hat.