Narrisch guat - Höhepunkte der Programme verschiedenster Faschingsgilden aus nahezu ganz Österreich 26. Februar | ORF 2 | 04:15 - 06:00 Uhr | Show Infos

Mehr Termine Inhalt Höhepunkte der Programme verschiedenster Faschingsgilden aus nahezu ganz Österreich. Im zweiten Teil von "Narrisch guat" folgen in ORF 2 Feldkirchen mit "Pistenpepe" und "Bock auf Berg", Luis aus Südtirol mit "Oschpale", Bärnbach mit "Fenstergucker", Bad Gleichenberg mit "Sunny und Rainy", Steuerberg mit "Traktorkauf", Guggamusik Partener Latschasorri mit u. a. "Ruhrgebiet", Feistritz mit "Kindermund", Althofen mit "Seelenklemptner" und "Stadtmasseur", Lachgas mit der Obmannrede, Heckmeck mit "In der Redaktion - Bankraub", St. Andrä mit "Der Aufwecker", Lavamünd mit "Stationen einer Ehe" und "Marktratschn" sowie Millstatt mit "Bauer Horst und Huhn Erna" und Bad St. Leonhard mit der Damengarde. Original-Titel: Narrisch guat Laufzeit: 105 Minuten Genre: Show, A 2017 Gäste: Gäste: Althofen 'Seelenklemptner', Bad Gleichenberg 'Sunny, Lavamünd 'Stationen einer Ehe', St. Andrä 'Der Aufwecker', 'Stadtmasseur', 'Marktratschn', Rainy', 'Pistenpepe', Huhn Erna', Heckmeck mit 'In der Redaktion _ Bankraub', Bärnbach 'Fenstergucker', 'Bock auf Berg', Bad St. Leonhard mit der Damengarde, Guggamusik Partener Latschasorri, Millstatt 'Bauer Horst, Lachgas mit der Obmannrede, Luis aus Südtirol 'Oschpale', Steuerberg 'Traktorkauf'