Kleine Show: große Unterhaltung! Das ist "Inas Nacht". Am 13. August 2016 feierte die Sängerin, Kabarettistin und Moderatorin Ina Müller die 100. Ausgabe ihrer anarchischen und preisgekrönten Musik-Late-Night-Show. Wie immer aus der Hamburger Hafenkneipe "Zum Schellfischposten" und nach dem Motto "Singen, sabbeln, saufen" (O-Ton Ina Müller). Zur Feier des Tages begrüßt Ina Müller gemeinsam mit der Techno-Marching-Band Meute die Schauspielerin Annette Frier. Sie erzählt von peinlichen Situationen sowie ihrem Desinteresse an Motorsport und überlegt zum 100. "Inas Nacht"-Jubiläum zusammen mit Ina Müller, welche originellen Grabsteininschriften es denn so gibt. Anschließend feiert die legendäre Hamburger Hip-Hop-Band Beginner nach vielen Jahren Pause exklusiv ihr lange erhofftes Comeback bei "Inas Nacht". Jan Delay und Dennis Lisk berichten am Tresen, was sich bei ihnen in den vergangenen 13 Jahren verändert hat. Ein weiterer Gast ist der Satiriker und TV-Moderator Lutz van der Horst. Er erzählt von seiner spektakulären Arbeit als Außenreporter der "heute-show", den unfreiwilligen Dramen bei seinem Führerscheinerwerb und seiner Vorliebe für harte Horror- und Trashfilme. Zum 100. Jubiläum einer norddeutschen Musiksendung gehören natürlich auch die in den letzten Jahren erfolgreichsten Musiker Norddeutschlands: die Shanty-Folkrocker Santiano. Gemeinsam mit Ina Müller und einem plattdeutschen Klassiker sorgen sie für heimelige Feststimmung. Der Jubiläumsabend endet mit einem gemeinsamen "Rolling Home" von Santiano und dem Wilhelmsburger Shantychor "De Tampentrekker". Der erlebte in der Jubiläumsfolge übrigens eine besondere Premiere: Erstmals hielten die Männer nicht vor den Kneipenfenstern des "Schellfischposten" die Stellung, sondern nahmen an den beiden Gäste-Tischen Platz. Und wieder wurden alle, wie schon in den 99 Folgen zuvor, bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller, nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt immer noch leicht chaotisch? Soll es nach wie vor!