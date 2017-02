Ganz Fastnachtdeutschland sitzt vor den Bildschirmen und freut sich auf das Ereignis des Jahres: die Kultsendung der deutschen Fernsehfastnacht "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Live auf der Bühne des Kurfürstlichen Schlosses stehen dafür die besten Redner der Mainzer Fastnacht bereit und begeistern ihr Publikum mit satirischen Highlights und mitreißenden Vorträgen. Von Trump bis Brexit - über Mangel an Stoff können die Fastnachter in diesem Jahr wahrhaftig nicht klagen, und gerade im Jahr der Bundestagswahl ist die Spannung groß: Wie wird die närrische Kritik an Politikern und Parteien ausfallen? Wie die humoristische Abrechnung für Pleiten, Pannen und Peinlichkeiten des abgelaufenen Jahres aussehen? Der Zeitgeist hat aber auch den Meistern des Kokolores wieder reichlich Rohmaterial geliefert, damit sie die Welt persiflierend auf den Kopf stellen können. Ob aus Freude am höheren Blödsinn oder aus Spaß am zupackenden Witz - Lachen ist Trumpf in der Fastnachtshochburg am Rhein. Für ausgelassene Stimmung sorgen die musikalischen Klassiker und die aktuellen Hits der Saison, und das bestens aufgelegte Mainzer Publikum lässt den Frohsinnsfunken an den Bildschirmen in ganz Deutschland endgültig überspringen. "So ein Tag, so wunderschön wie heute" - auch im sechsten Jahrzehnt bleibt die "Mutter aller Sitzungen" in der Fastnacht das Maß der Dinge.