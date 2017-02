Selten so gelacht - Ein "Best of" der NDR Talkshows Heute | NDR | 22:25 - 23:55 Uhr | Clipshow Infos

In dieser Sendung sind noch einmal die lustigsten und schönsten Momente mit Comedians und anderen Gästen aus den Talkshows im NDR Fernsehen in einem Best-of zu sehen. Ein humorvolles und erfrischendes Potpourri, bei dem unter anderem Mirja Boes, Atze Schröder, Bastian Pastewka, Florian Schroeder, Johann König, Sascha Grammel, Ina Müller, Jürgen von der Lippe, Olaf Schubert, Michael Mittermaier, Dr. Eckart von Hirschhausen, Gayle Tufts, Anke Engelke und viele andere mitwirken. Original-Titel: Selten so gelacht Laufzeit: 90 Minuten Genre: Clipshow, D 2014