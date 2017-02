Spezial Magensäureblocker: mehr Nebenwirkungen als gedacht Viele Menschen nehmen Säureblocker für den Magen, sogenannte Protonenpumpenhemmer. Lange Zeit galten diese Tabletten als relativ harmlos. Doch inzwischen weiß man mehr über mögliche Nebenwirkungen. Neben dem schon länger bekannten Osteoporoserisiko besteht die Gefahr, dass die Sensibilität des Magens durch die Mittel erhöht wird, statt ihn zu beruhigen. Und Studien zeigen, dass Betroffene eher anfällig für chronische Nierenerkrankungen sind. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Nach dem Schlaganfall: oft fehlt die koordinierte Behandlung Menschen, die einen Schlaganfall überleben, fallen danach oft seelisch in ein tiefes Loch. Denn für sie fehlt eine strukturierte Nachsorge, die sie als ganzen Menschen in den Blick nimmt. Sie benötigen Information, Motivation und soziale Kontakte. Stattdessen fühlen sich die Menschen mit ihrer Krankheit allein gelassen, einige werden depressiv. Für Schlaganfallpatienten ist daher nicht nur die Akutversorgung in einer spezialisierten Stroke Unit entscheidend, sondern auch langfristig ein umfassendes Behandlungskonzept. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Thema der Woche - Nach dem Schlaganfall: oft fehlt die koordinierte Behandlung