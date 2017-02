Als die Staatsanwaltschaft erfährt, dass Pia wegen Diebstahl einst zu einer Jugendstrafe verurteilt wurde und sich diese Information mit der erfundenen Aussage von Sigmund Sorge deckt, hat dies Auswirkungen auf Oskars Prozess. Die Staatsanwaltschaft will nur dann ein geringeres Strafmaß gelten lassen, wenn Oskar zugibt, dass er sich mit Philipp von Kehling gestritten und ihn in der Folge tödlich verletzt hat. Oskar und Tina erkennen, dass es wohl keinen anderen Weg gibt. Tina ahnt nicht, dass die belastende Aussage von Sigmund Sorge gekauft ist und schüttet David ihr Herz aus - Friedrich lässt Beatrices Erpressung zunächst an sich abprallen. Doch nachdem sie nicht locker lässt, muss Friedrich schließlich nachgeben. Zufrieden bezieht Beatrice ein Gästezimmer und gibt offiziell bekannt, dass sie nun die Anteile von Birgit Claasen verwaltet und damit quasi Miteigentümerin ist. Um in Deutschland studieren zu können, muss William ein Praktikum machen und eine Prüfung nachholen. Da er sich nicht mit seinem Bruder aussöhnen will, lehnt William Claras Vorschlag ab, Adrian um Hilfe zu bitten. Als Desirée erfährt, dass William stattdessen Werner helfen soll, ein Golfturnier vorzubereiten, ist sie alles andere als erfreut. Die Bekanntschaft mir Gerti ist ein Lichtblick in Charlottes Alltag. Für Alfons dagegen wird Gertis Anwesenheit immer mehr zum Problem.