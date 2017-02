Dr. Schiller, der als Richter gerade einen wichtigen Prozess am Wiener Landesgericht leitete, wird tot in seinem Garten aufgefunden. War es ein Unfall oder heimtückischer Mord? Hat der als Einbrecherkönig angeklagte Garik Petrosjan einen Mörder beauftragt, um sich zu rächen, weil Schiller seine Verlegung in ein bulgarisches Gefängnis vereitelt hatte? Auch Journalist Philip Renard hätte Gründe gehabt, den Richter loswerden zu wollen. Immerhin wurde er von Schiller aufgrund eines Vorfalls in seiner Vergangenheit erpresst und als Spitzel missbraucht. Plötzlich taucht Schillers Nachbar Matthias Förster mit einer in seinem Garten gefundenen Eisenstange auf. Auf ihr befinden sich Fingerabdrücke von Tigran Stantschev, Verursacher einer wenige Monate zurückliegenden Einbruchsserie, bei der er ertappt, aber wieder freigelassen wurde. Eine Verbindung zwischen ihm und Petrosjan wird vermutet. Alles deutet auf Stantschev als möglichen Täter hin. Doch wie sich herausstellt, ist der Verdächtige bereits seit einem Monat tot. Wie konnte er dann vor vier Tagen seine Fingerabdrücke auf dem Beweisstück hinterlassen?