Vor 15 Jahren, am 23. Februar 2002, schnappt in Basel die Falle zu. Mithilfe von Sachsen-Anhalts Landesarchäologen Harald Meller stellt die Polizei den europaweit bedeutendsten Fund der frühen Bronzezeit, die Himmelsscheibe von Nebra, sicher. Sie ist 3.600 Jahre alt und zeigt die weltweit älteste bisher bekannte konkrete Darstellung des Kosmos. Raubgräber hatten die Scheibe entdeckt und anschließend an Hehler weiterverkauft. "LexiTV" verlässt in dieser Ausgabe das Studio und sendet direkt vom Ausstellungsort der Himmelsscheibe im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Gemeinsam mit dem Landesarchäologen Harald Meller begibt sich Moderatorin Victoria Herrmann auf Entdeckungsreise in die Bronzezeit. Vor rund 4.000 Jahren erlebten die Menschen in unserer Region epochale Umbrüche. Das damals neue Verfahren, Kupfer und Zinn zu einer festen Bronze-Legierung zu schmelzen, zieht eine Reihe von Veränderungen nach sich. Aus den Transportwegen für die Zinn- und Kupfererze erwachsen weit verzweigte Handelsnetze. Das heutige Mitteldeutschland liegt strategisch günstig und wird Handelsknoten weiterer begehrter Güter wie Bernstein, Salz und Gold. Nicht jeder profitiert gleichermaßen. Reichtum, Wissen und Macht werden neu verteilt. Die Bronzezeit markiert den Beginn eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbruchs, der sich nicht ohne Konflikte vollzieht.