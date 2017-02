Detective Laura Diamond Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Während Laura nach einem Schulverweis ihrer Jungs privat mehr als ausgelastet ist, muss sie sich beruflich um einen offenbar in Lebensgefahr schwebenden Mann kümmern. Der finanziell gut aufgestellte Erik Walden wird von einer anonymen Person bedroht und Laura soll herausfinden, wer dahinter steckt. Im Zuge ihrer Ermittlungen stößt sie gleich auf eine Reihe an Verdächtigen, die von Waldens Tod profitieren würden… Original-Titel: The Mysteries of Laura Untertitel: Laura und die bösen Jungs Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Folge: 1 FSK: 6