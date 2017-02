Mathis und Eliane haben ihre Probleme mit dem Kinderthema überwunden und träumen von einem gemeinsamen Portugal-Urlaub. Doch als Mathis durch Zufall von Sydneys geplanter Hochzeit mit Mielitzer erfährt, trifft ihn die Nachricht härter als erwartet. Zwar schlägt er Eliane vor, die Monate an der Feuerwehrschule in Portugal mitzukommen. Aber Mathis weiß selbst, dass es keine Entscheidung für Eliane, sondern eine Flucht vor Sydney ist - Mielitzer will seine Liebe zu Sydney trotz seines Hasses auf die Flickenschilds bewahren. Ein Streit mit Gunter um die Entschädigungssumme eskaliert, Während Mielitzer versucht, die Streitigkeiten von Sydney fernzuhalten, fürchtet Gunter nach dem Streit mit Mielitzer um seine Gesundheit. Doch die Untersuchung bei Britta ergibt überraschend, dass auch die früheren Werte im Normbereich waren. Wie kamen die falschen Werte in seine Akte? Thomas und Sandra gehen wieder unbeschwert aufeinander zu. Doch dann erfährt Thomas durch Zufall, dass auch Ben und Sandra eine Affäre hatten und zieht lieber die Bremse -