Detective Olivia Benson und ihre Kollegen arbeiten für die Sonderkommission Special Victim Unit in New York. Ihre schwere Aufgabe ist es Sexualverbrechen und Gewalttaten an Kindern aufzuklären: Weil in Soho ein Serienvergewaltiger noch nicht gefunden wurde, bilden einige Bürger die „Justice League“. Ihnen verdächtigt erscheinende Leute werden brutal zusammengeschlagen. Dann wird eine Frau der Gruppe beim Kontrollgang im Viertel angegriffen und vergewaltigt...