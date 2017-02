Noch nie waren Promis und Profis so gespannt auf die erste Live-Show. Der Moment des ersten Kennenlernens, der ersten gemeinsamen Schritte, Hand in Hand, ist für alle Beteiligten enorm wichtig. Mit wem haben sie es zu tun? Ist es der Wunsch-Profitänzer? Was kann der Profi aus "seinem" Promi herausholen? Vor einem Live-Publikum kann man keine Emotion verbergen: Freuen sich die Paare aufeinander? Wird eifersüchtig zum Nachbar-Paar geschielt? In der großen Kennenlernshow geht es jedoch nicht allein darum, wer mit wem tanzt. Schon jetzt sind Talent und Taktgefühl gefragt: In ersten Teamtänzen dürfen die prominenten Tanzschüler bereits zeigen, welches Bewegungstalent in ihnen schlummert. Wer braucht dringend Nachhilfe? Wer kann von Anfang an begeistern? Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez werden auch in diesem Jahr ein kritisches Auge auf die prominenten Tänzer werfen und deren Können in gewohnt bissig-charmanter Manier beurteilen, wenn die zehnte Staffel von 'Let's Dance' wenig später bei RTL startet. In der Jubiläumsstaffel, moderiert von Daniel Hartwich und Sylvie Meis, unter anderem mit dabei sind: Anni Friesinger-Postma (40), ehemalige Eisschnellläuferin Ann-Kathrin Brömmel (27), Model Susi Kentikian (29), Profiboxerin Chiara Ohoven (31), Modedesignerin / Art Director / Society-Girl Angelina Kirsch (28), Curvy-Model Cheyenne Pahde (22), Schauspielerin Jörg Dräger (71), Moderator Heinrich Popow (33), Springer, Weltmeister, Paralympics-Sieger Maximilian Arland (35), Moderator und Musiker Bastiaan Ragas (45), Sänger, Schauspieler, Entertainer und Musicaldarsteller Gil Ofarim (34), Musiker und Schauspieler Faisal Kawusi (25), Comedian