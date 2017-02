Der Musikstudent Philip (Frederick Lau) führt ein unbeschwertes Leben. Mit seinen WG-Kumpels Ulli (Tino Mewes) und Mehmet (Burak Yigit) versteht er sich prächtig. Zwischen der neuen Nachbarin Doro (Anna Brüggemann) und ihm hat es gefunkt. Und auch die stressige Zwischenprüfung würde er sicherlich mit links schaffen, wenn da nicht seine Großmutter Lisbeth (Hannelore Hoger) wäre, die zunehmend hilfebedürftig wird. Als bei ihr vaskuläre Demenz diagnostiziert wird - eine Krankheit, die eine 24-Stunden-Versorgung verlangt -, zögert Philip nicht, sie ins Heim zu stecken. Dabei ist Lisbeth seine einzige Verwandte, bei der er nach dem Tod seiner Eltern aufgewachsen ist. Beide haben jedoch kein besonders inniges Verhältnis zueinander und Philip hat wirklich Wichtigeres zu tun, als sich um seine kratzbürstige Großmutter zu kümmern. Als er jedoch sieht, wie Lisbeth in der anonymen Umgebung mehr und mehr den Lebenswillen verliert, bereut er seine Entscheidung und holt sie zu sich in die WG. Zunächst sind Ulli und Mehmet skeptisch, doch rasch entwickelt sich eine lebendige, von gemeinsamem Lachen geprägte Verbundenheit zwischen Alt und Jung. Lisbeth und Philip kommen sich emotional so nahe wie nie zuvor. Als sich Lisbeths demenzbedingte Aussetzer häufen, muss Philip allerdings einsehen, dass diese harmonische Mehrgenerationen-WG nicht von Dauer sein kann... Der Musikstudent Philip genießt sein lockeres Studentenleben zwischen WG-Küche, Kneipe und knisterndem Flirt mit seiner neuen Nachbarin Doro. Bis er erfährt, dass seine Großmutter Lisbeth unter Demenz leidet. Obwohl Philip nach dem frühen Tod seiner Eltern bei ihr aufwuchs, hat er zu der kratzbürstigen alten Dame kein besonders gutes Verhältnis. Als der Versuch, sie in einem Pflegeheim unterzubringen, in einem Eklat endet, nimmt Phillip seine Oma notgedrungen in der WG auf. Seine beiden Mitbewohner sind davon zunächst wenig begeistert, aber schon bald schließen sie die rüstige Lady tief ins Herz.