Wisspers Erdmännchen-Freund Monty möchte ein Aufpasser für seine Kolonie werden. Ein Aufpasser muss die ganze Zeit sehr still stehen und nach Gefahren Ausschau halten. Monty hat das Problem, dass er einfach nicht still halten kann, was seine Chancen auf diesen Posten verschlechtert. Wissper ruft Dan den Panda herbei. Dan ist ein echter Experte im Stillhalten und er bemüht sich, Monty seine Geheimnise weiterzugeben. Monty gibt sich wirklich Mühe, aber es braucht einen ganz speziellen Hinweis von Wissper, dass Monty plötzlich komplett regungslos dasteht und zu einem der besten Aufpasser wird.