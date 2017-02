Es herrscht eine große Dürre, und Shir Khan bewacht das letzte Wasserloch. Er will die anderen Tiere nur von dem bisschen Wasser trinken lassen, wenn sich Mogli opfert. Mogli hat einen Plan und geht auf den Vorschlag ein. Zunächst läuft alles gut: Shir Khan und Tabaqui fallen in eine tiefe Grube und alle Tiere können ihren Durst löschen. Doch die gute Stimmung hält nicht lange an denn Shir Khan gelingt es, sich zu befreien.