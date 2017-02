Referendar Kees und die Schüler freuen sich auf eine Woche Klassenfahrt. Doch Direktorin Dreus fährt mit und hat ein Programm ausgeklügelt, um die Kinder rund um die Uhr auf Trab zu halten. Als sie von einem Hexenschuss außer Gefecht gesetzt wird, ist Herr Kees auf sich allein gestellt. Das straffe Programm der Direktorin sitzt ihm und den Kindern im Nacken. Doch mit viel Fantasie und der Schusseligkeit von Herrn Kees wird auch das ein Vergnügen. Geografie lässt sich auch am Strand gut betreiben, und Gruselgeschichten sind ja auch Literatur. Die Klasse amüsiert sich köstlich, nur Tobias grübelt viel über den Tod seines Vaters nach. Als Tobias eines Tages verschwunden ist, beginnt Kees an seinen Fähigkeiten als Lehrer zu zweifeln. Mit viel Witz und Charme, aber auch einer tiefgründigen Note, knüpft der zweite Teil der niederländischen Filmreihe an die Geschehnisse im Klassenzimmer an. Dieses Mal vor der malerischen Kulisse der niederländischen Küste. Der zweite Film nach der Kinderbuchreihe der Niederländerin Miriam van Oldenhave eroberte die Herzen im Sturm und gewann im September 2014 in Frankfurt den Publikumspreis des Lucas Kinderfilmfestivals.