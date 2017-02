Geplantes Thema: - Ist es ungesund, wenn Kinder sich ausschließlich vegetarisch ernähren? Vegetarische Ernährung ist in - immer mehr Menschen verzichten freiwillig auf Fleisch. Aber was ist mit Kindern - brauchen die nicht Fleisch zum Wachsen? Worauf man achten muss, zeigt Susanne Holst in "Wissen vor acht - Mensch".