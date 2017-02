Der tropische Regenwald im Nordosten Australiens ist Heimat von Kängurus, die auf Bäume klettern. In den Sümpfen lauern die größten Krokodile der Erde und verborgen im Dschungel lebt der Kasuar - ein Riesenvogel wie aus der Urzeit. Sobald er erscheint, sollte man sich besser in Acht nehmen, denn sein kräftiger Schnabel und die scharfen Krallen sind tödliche Waffen. Der Helmkasuar wird so groß wie ein Mensch, er hat glänzend schwarzes Gefieder und einen leuchtend blauen Hals. Kasuare wagen sich kaum in offenes Gelände - doch die Filmaufnahmen beweisen: Sie machen sogar manchmal einen Spaziergang am Strand. Der Nordosten Australiens ist das Revier der größten Krokodile der Welt - Salties genannt. Sie bewohnen nicht nur Mangrovensümpfe, sondern überleben auch im Salzwasser des offenen Ozeans. Zwar können die bis zu sechs Meter langen Reptilien monatelang hungern - doch wenn sie einmal zupacken, geht alles blitzschnell wie die Superzeitlupen-Kamera zeigt. Weniger bedrohlich ist ein plüschiger Bewohner der Tropenwaldwipfel: das Baumkänguru. Anstatt über die offenen Weiten Australiens zu hüpfen, klettern Baumkängurus im Regenwald von Ast zu Ast - ein spezieller Anblick, denn obwohl Baumkängurus geschickte Kletterer sind: Besonders elegant sehen sie dabei nicht aus. Wie es sich für Kängurus gehört, haben auch Baumkängurus einen Beutel, in dem sie ihren Nachwuchs mit sich herumschleppen. Drei Jahre lang dauerten die Dreharbeiten der Reihe "Australien". Die Emmy-nominierten Tierfilmer Thoralf Grospitz und Jens Westphalen setzten spezielle Makro- und Superzeitlupen-HD-Kameras ein, um die Tierwelt von Down Under zu porträtieren.