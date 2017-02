Jule und Henning werden zum Einsatz ins Hotel Atlantic gerufen: Aus der Suite des Ehepaars Winter ist eine teure Kamera abhandengekommen. Der Hotelangestellte Hagen Bertram und Frau Winter haben sofort das Zimmermädchen Swantje im Verdacht. Und tatsächlich findet sich die Kamera in Swantjes Fahrradtasche. Verdächtig auffällig, findet Jule, und hat sofort den unsympathischen Hagen in Verdacht. Könnte er Swantje die Kamera untergeschoben haben, um sich an ihr für eine Zurückweisung zu rächen? Jule zumindest ist von Swantjes Unschuld überzeugt. Doch dann finden sich weitere Beweismittel, die gegen Swantje sprechen - unter anderem ein Foto, das sie zusammen mit Dr. Winter im vertrauten Gespräch zeigt. Wie stehen Swantje und Dr. Winter wirklich zueinander? Derweil hat Mattes ganz andere Sorgen: nicht nur, dass die Entscheidung über seinen Verbleib im Polizeikommissariat ansteht. Er hat zusätzlich die Befürchtung, in einer durchzechten Nacht der charmanten Trickbetrügerin Ginger aufgesessen zu sein.