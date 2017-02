Die Sonne fehlt und es ist kalt - Erkältungsviren haben im Winter ein leichtes Spiel. Da wir in der dunklen Jahreszeit anfälliger für Infekte sind, brauchen wir gerade jetzt besonders viele Vitamine und Nährstoffe. Schon unsere Großeltern wussten, dass man die nicht weit suchen muss: Sie stecken zu Hauf in einheimischen Wintergemüsen wie Rüben, Wurzeln oder Kohl. Dadurch, dass andere Gemüse wie Zucchini, Tomaten oder Paprika das ganze Jahr über verfügbar sind, haben die gesunden Kohl- und Wurzelgemüse teilweise an Bedeutung verloren. Doch inzwischen sind auch Mediziner und Ernährungswissenschaftler den gesunden Inhaltsstoffen vieler Wintergemüse auf der Spur. Sie konnten zum Beispiel herausfinden, dass Grünkohl bei bestimmten Augenerkrankungen hilft und sie vermuten, dass einige seiner Bestandteile sogar vor Krebs schützen könnten. "LexiTV" gibt einen Überblick über die beliebstesten und gesündesten Wintergemüse und erklärt, was sie für uns so wertvoll macht.