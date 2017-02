Manfred ist sechs Jahre alt, als seine Mutter 1939 von zwei Männern in langen schwarzen Mänteln abgeholt wird. Sie kommt nie wieder zurück. An jenem Tag verliert Manfred nicht nur seine Mutter, sondern auch seine Kindheit. Wenige Wochen danach stirbt die erst 26-Jährige unter mysteriösen Umständen in der berüchtigten Heil- und Pflegeanstalt Leipzig-Dösen. Die Diagnose: geisteskrank. Der Sohn wird in ein Krankenhaus eingeliefert und kommt später in ein Heim für schwer erziehbare Kinder. Heute, über 75 Jahre später, möchte Manfreds Tochter Andrea das Schicksal ihrer Großmutter aufklären. "Ich bin mir sicher, dass sie nicht verrückt war", sagt Andrea. Seit sie als Kind Fotos ihrer Großmutter gesehen hat, hat sie deren Geschichte nie losgelassen. Wurde die Großmutter verhaftet, weil sie eine Gegnerin der Nationalsozialisten war? Galt ihr Leben den Nazi-Ärzten als "unwert"? Und warum kam der kleine Manfred in dieses seltsame Krankenhaus mit den vergitterten Fenstern? Immer mehr beschleicht Andrea während ihrer Spurensuche ein Verdacht: Sollte auch ihr Vater Opfer eines der größten Verbrechen der Nationalsozialisten geworden sein - eines Verbrechens, dessen Ursprünge in Leipzig liegen?