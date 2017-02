Vier Hochzeiten und ein Todesfall Heute | Disney | 20:15 - 22:30 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Junggeselle Charles (Grant) war bereits dreimal in seiner Londoner Clique Hochzeitsgast. Jedesmal traf er dort Amerikanerin Carrie (Andie MacDowell). Er ist in sie verliebt - und sie mag ihn. Allerdings kommt er nicht zu Potte. Original-Titel: Four Weddings and a Funeral Laufzeit: 135 Minuten Genre: Liebeskomödie, GB 1993 FSK: 6